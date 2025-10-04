사진 = 신현빈 인스타그램
배우 신현빈이 나이가 믿기지 않는 미모를 뽐냈다.

최근 신현빈은 자신의 인스타그램에 "september 2025"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 신현빈은 공개된 사진 속 신현빈은 블랙 티셔츠에 데님 팬츠를 매치해 내추럴한 매력을 드러내는가 하면 시스루 블라우스로 우아하면서도 세련된 무드를 연출했다.
이어 해외 도심 속에서 커피를 들고 환한 미소를 짓는 모습과 벽 앞에서 두 손으로 브이 포즈를 취한 모습은 친근하면서도 청초한 매력을 동시에 풍겼다. 신현빈은 편안한 차림과 고급스러운 스타일링을 자유롭게 오가며 다채로운 매력을 뽐냈다.
사진을 접한 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "완전 여신" "사랑하는 배우" 등의 반응을 남기며 열띤 응원을 보냈다.
한편 신현빈은 1986년생으로 39세이며 영화 '얼굴' 개봉을 앞두고 있다. 이영화는 제50회 토론토 국제 영화제 스페셜 프레젠테이션 부문 초청작이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

