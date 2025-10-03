이미지 크게보기 / 사진=텐아시아DB

배우 고현정이 '찐 집순이' 면모를 솔직하게 고백했다.2일 고현정은 자신의 채널에 뉴욕 출장 브이로그 영상을 공개했다.공개된 영상에서 고현정은 한 패션 브랜드 쇼 참석 차 미국 뉴욕을 찾았다. 그는 "해외 나오는 게 힘들 긴 한데 힘들어도 계속하는 게 이때 아니면 사람을 안 만난다"며 내향적인 성격을 털어놨다.이어 "저는 집에서도 제가 딱 쓰는 공간에만 있다. 다른 곳은 시찰하듯이 '제대로 있나?' 보려고 한 번씩만 간다"며 "부엌을 가야 하면 '부엌 가야지' 하고 간다"며 웃으며 말했다.이어 일식당에 방문한 고현정은 두부를 먼저 먹어보고 "개운해지는 것 같다. 저는 간장 베이스로 한 음식을 너무 좋아한다. 간장 너무 맛있다. 핫 소스도 좋아한다"며 음식 취향도 밝혔다.최근 고현정은 SBS '사마귀: 살인자의 외출'에 출연했으며 드라마는 8회를 끝으로 종영했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr