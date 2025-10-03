조나단, 결국 핏줄 폭로했다…독립 했다더니 "할 말 진짜 많아" ('살롱드돌')

조나단과 파트리샤가 현실 남매 케미를 보여준다.3일 오후 10시 10분 방송되는 ENA 예능 '살롱드돌: 너 참 말 많다' 11회에는 조나단과 파트리샤가 동반 출연, MC 키·이창섭과 함께 거침없는 입담으로 분위기를 뜨겁게 달군다.등장부터 티격태격하며 찐 남매 케미를 뽐낸 조나단과 파트리샤는 "지금은 각자 산다"는 독립 근황을 최초로 공개하며 현실 남매다운 쉴 틈 없는 폭로전을 이어간다. 특히 SNS 이야기가 나오자 "서로 맞팔도 안 한 사이"라는 고백이 이어지고, 파트리샤는 "이미 비공개 계정으로 오빠를 팔로우 중"이라고 은근히 염탐 중인 사실을 털어놓는다.두 사람을 위한 맞춤형 질문들도 이어진다. ‘쫓아내고 싶은 룸메이트’, ‘내 혈육의 가장 꼴 보기 싫은 순간’ 등의 주제에서는 함께 살아본 남매만의 디테일한 경험담이 쏟아진다. 조나단의 연이은 폭로에 파트리샤는 "저 결혼해야 해요"라며 황급히 수습에 나서고, "진짜 할 말 많다"며 반격을 예고해 궁금증을 자아낸다.'가장 없어 보이는 연애 상대는?'이라는 주제로 펼쳐진 토크에서는 상상 초월의 예시들이 쏟아지며 출연진 모두를 경악하게 만든다. 그러나 이내 상황극으로 자연스럽게 번지며 현장을 초토화시킨다. '혈육의 썸'에 관한 주제에서는 여동생이 있는 조나단과 이창섭이 깊은 공감대를 형성하며 과몰입, 급기야 '오빠 조합'를 결성한다.제작진의 실제 경험담을 바탕으로 한 '감동 실화' 코너가 역대급 과몰입을 유발한다. 조나단이 "2시간까지 대화 가능할 정도"라며 질문이 띄워진 화면을 휴대폰으로 직접 찍어갈 만큼 레전드급 사연이 등장한다. 키는 웃다가 눈물까지 쏟고, 이창섭은 "체력 다 빠졌다"며 녹화 후 체력 방전을 호소했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr