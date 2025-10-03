사진=돌체앤가바나 공식 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박이 다소 변한 듯한 비주얼을 보였다.산다라박은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 산다라박이 최근 열린 해외 명품 브랜드 D사의 행사에 참석한 모습. 블랙 란제리 룩에 같은 계열의 숏패딩을 착용한 그는 짙은 스모키 메이크업으로 달라진 스타일링을 보였으며 이 때문인지 다소 야위고 창백한 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 산다라가 속한 그룹 투애니원은 지난 4월 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로 무려 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어를 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr