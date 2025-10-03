[종합] 시청률 상승세 탔다…유진, 이혼 서류 찢고 분노 "망가트릴거야" ('퍼스트레이디')

사진제공=MBN

유진이 지현우 앞에서 이혼 서류를 갈기갈기 찢어버렸다.지난 2일 방송된 MBN 수목미니시리즈 ‘퍼스트레이디’ 4회는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 2%, 분당 최고 시청률은 2.4%를 기록했다.먼저 현지유(박서경 분)가 “폐비 차 씨”라며 비아냥댄 박서아(이지연 분)의 도발에 폭력을 시작한 학폭 영상의 전말이 밝혀졌다. 차수연(유진 분)은 고개를 숙였지만 박서아의 엄마는 현지유를 당장 퇴학시키라고 으름장을 놨다. 그때 재단 이사장이자 차수연의 이복남매 차정연(도유 분)이 나타났고, 차수연과 단둘이 자리 한 차정연은 아버지 차진택(전노민 분)과 자신이 차수연으로 인해 의원직을 빼앗긴 이야기를 전하며 비아냥거려 긴장감을 자아냈다. 그러나 이내 차정연은 지유의 학폭 영상 사건을 순조롭게 정리했다고 전했고, 의외라는 듯 고마움을 전하는 차수연에게 “이혼 합의하라고”라며 협박해 차수연을 분노하게 했다.더욱이 차정연은 차수연이 나가버린 후 전화를 걸어왔던 비서 이범석(이명훈 분)을 통해 현민철(지현우 분)과 통화하면서 현민철에게 이혼을 순조롭게 해주겠다는 말을 꺼냈지만, 오히려 현민철은 지유의 학폭 문제만 부탁한다며 단호하게 전화를 끊어 차정연의 행동에 대한 의구심을 자아냈다. 특히 차정연이 현지유의 학폭 영상을 촬영한 고아람(조희수 분)을 불러 핸드폰의 영상을 완벽히 지웠는지를 거듭 물어보면서 불길함을 드리웠다.현민철은 평화자유당 배영선(손지나 분)과 도시락 회동을 하며 특별법 통과를 위한 설득에 나섰다. 이때 신해린(이민영 분)과 배영선의 최측근 비서 임현교(주석태 분)가 차수연의 도청 건과 배의원의 음주 문제 사항을 맞교환했음이 드러나 충격을 안겼다. 그 사이 현민철은 “잊으셨어요? 진심이 제 공약입니다”라며 돌직구로 배영선을 공략했고, 결국 현민철과 배영선은 “도태훈 법의 국회 통과에 정식으로 합의했습니다”라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.그러나 극적인 찰나, 무마된 줄 알았던 현지유의 학폭 영상이 유출됐고, 순식간에 대통령 당선인 가족에 대한 비난 여론이 쏟아지면서 큰 파문을 일으켰다. 그러나 진상 조사를 위해 학교로 간 신해린이 현민철에게 영상을 찍은 학생이 클라우드 해킹을 주장한다는 말을 전하는 사이, 차정연이 신해린에게 무언의 눈짓을 보내는 장면이 포착돼 의심을 불 지폈다.딸 지유에 대한 걱정에 빠진 현민철은 이범석에게 영상을 내릴 수 있는 방법을 찾으라고 했지만, 이범석은 단순 학교 폭력이 권력형 비리로 키워질 수 있다며 대국민 사과를 제안했다. 현민철은 이를 받아들이면서도 시기는 자신이 정하겠다고 단호히 잘라냈다. 이후 홀로 남은 현민철은 신해린에게 전화를 걸어 “지유 영상이 유출된 건이랑 관련 있나”라며 거듭 확인했다. 이어 “방법을 찾아보겠다”라는 신해린의 말에도 “최종적인 판단은 내가 해. 지금처럼 더는 멋대로 판단하고 멋대로 움직여선 안 돼”라고 경고해 신해린을 얼어붙게 했다.차수연은 현지유가 학교의 징계 때문에 유학에 문제가 생겼다는 말에 차정연을 찾아갔고, 차정연이 재단이사장 직인 찍힌 추천서를 써주겠다며 “지유 유학 보내고 싶으면 이혼해”라고 또다시 이혼을 종용하자 분노했다. 이에 차수연이 신해린을 향해 “딸을 나락으로 떨어뜨리면서까지 이혼 도장을 찍어 오래?”라고 일갈하자 신해린은 “당선인은 무관합니다”라며 발을 뺐지만, 차정연이 기자 손민주(신소율 분)에게까지 전화를 걸어 무언의 압박을 가하자 차수연은 이혼하겠다며 착잡한 마음을 내비쳤다.결국 차수연과 현민철이 ‘협의이혼의사확인신청서’를 사이에 두고 만난 가운데 차수연은 신해린과 변호사 황누리(정민지 분)에게 둘만의 시간을 요청했다. 그리고 차수연은 현민철과 처음 만났던 ‘2008년 국회의훤 후보 차정연 선거 후원회 발대식’을 떠올렸다. 당시 차수연은 아버지 차진택이 차정연에게 국회의원 후보를 넘겨주자 절망했던 상황에서 차진택과 차정연을 공격하고, 양훈(이시강 분)에게 불법 승계에 대해 호통치는 현민철을 보고 “내가 찍을게요. 될 겁니다. 하성시 국회의원”이라며 현민철에게 손을 내밀었던 것.차수연은 “20년 전 당신을 찍겠다고 국회의원 만들겠다고 했을 때 아무도 안 믿었지. 내가 잘하는 일이야. 안 되는 일을 되게 만드는 거”라고 숨을 돌린 후 “당신이 깜빡한 게 하나 있어. 내가 그것보다 더 잘하는 일이 있다는 걸. 바로 망가뜨리는 거야”라면서 이혼 서류를 쫙쫙 찢었다. 이어 차수연은 “차정연을, 아버지를 망가뜨린 것처럼 이번엔 당신 차례야”라며 “지유는 건드리지 마. 감히 딸을 볼모 삼아서 이혼 합의를 요구해?”라고 차가운 분노를 터트렸다.현민철에게 “지유 내가 지켜”라는 일갈과 함께 자리를 박차고 나온 차수연이 마지막으로 신해린을 향해 “분명히 경고했어. 내 딸 건드리지 마”라고 날카로운 경고를 날리는 ‘전면전 선포 엔딩’을 터트리면서 앞으로의 전개를 궁금하게 했다.그런가 하면 토마토 테러를 벌인 윤기주(김기방 분)의 변호사인 강선호(강승호 분)가 현지유에게 맞은 박서아와 영상을 찍은 고아람을 찾아가 그들이 과거에 행했던 학폭 가해 영상을 꺼내놓으며 궁지에 몰아넣어 앞으로의 반전을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr