사진=박보미 SNS

개그우먼 출신 배우 박보미가 병원에 입원했다.박보미는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "뭐지.. 급 무섭따리..ㅎㄷㄷ"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 박보미가 환자복을 입고 안경을 착용한 채 손으로 브이를 그리며 씩씩한 모습을 그리고 있다. 앞서 박보미는 "출산이 3일 남았다"며 "바라는 건 단 하나, 아주 아주 건강하게 만나는 것🤍"이라고 언급했던 바, 출산을 위해 병원에 입원한 것으로 파악된다.한편 박보미는 2014년 KBS 29기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. 이어 2017년 배우로 전향해 드라마 '힘쎈 여자 도봉순', '미스터 션샤인', '조선혼담공작소 꽃파당'에 출연했다.그는 전 축구선수 박요한과 2020년 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있었다. 그러나 갑작스러운 열 경기로 심폐소생 끝에 나흘 만에 아들이 세상을 떠나 많은 이들이 안타까움을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr