/사진 = 멜론 제공

멜론이 인기 그룹 보이넥스트도어의 컴백에 발맞춰 팬덤 ‘원도어’를 위한 풍성한 콘텐츠와 이벤트를 선보인다.카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)은 20일 오후 6시 보이넥스트도어 미니 5집 ‘The Action’(디 액션) 발매와 함께 ‘멜론 스포트라이트’(Melon Spotlight)를 진행한다. 같은 날 삼성역 코엑스 K-POP LIVE에서는 옥외광고도 송출될 예정이다.이번 스포트라이트는 보이넥스트도어 컴백 쇼케이스 초대권, 사인 CD & 폴라로이드 세트 증정 이벤트, 뮤직웨이브 실시간 채팅, 영상통화 등 팬심을 더욱 뜨겁게 달굴 풍성한 기회를 종합선물세트처럼 마련했다.우선, 스포트라이트를 통해 2일 낮 12시부터 사전 이벤트가 진행된다. 보이넥스트도어와 팬맺기를 하고 기대평을 남긴 멜론 구독자를 선정해, 20일 오후 8시 서울 강서구 KBS 아레나에서 열리는 보이넥스트도어 컴백 쇼케이스에 초대한다.발매일인 20일에는 멜론 스포트라이트 메인 이벤트와 뮤직웨이브 실시간 채팅이 진행된다. 오후 6시 앨범 발매와 동시에 스포트라이트 페이지가 오픈되며, 사인 CD와 폴라로이드 세트가 경품으로 마련돼 해당 페이지에서 응모할 수 있다.이어 오후 7시부터는 아티스트가 직접 참여하는 뮤직웨이브 실시간 채팅이 열려 신보에 대한 이야기를 가장 먼저 나눌 수 있다. 또한, 뮤직웨이브 보이넥스트도어 채널에 채팅을 남긴 구독자를 선정해 멤버들과의 영상통화 기회도 제공한다.보이넥스트도어의 신보 ‘The Action’은 지난 5월 발표한 미니 4집 ‘No Genre’(노 장르) 이후 5개월 만에 선보이는 앨범이다.한편, ‘멜론 스포트라이트(Melon Spotlight)’는 멜론만의 독점 콘텐츠와 삼성역 K-POP LIVE 대형 LED 스크린 송출로 아티스트의 신규 앨범을 대중에 널리 알리는 서비스다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr