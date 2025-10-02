사진='APEC 2025 KOREA 주차장에서 생긴 일' 홍보영상

'2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 홍보 영상이 공개되며 화제를 모으고 있다.외교부 APEC 정상회의 준비기획단은 2일 '세계가 경주로 향한다'라는 제목의 영상을 공개했다. 연출은 뉴욕페스티벌 수상 경력이 있는 돌고래유괴단 신우석 감독이 맡았다. 이번 영상은 한옥 외관의 퓨전 한식당을 무대로, APEC 회원국 파일럿들이 모여드는 장면을 통해 '세계가 경주로 모인다'는 메시지를 전달했다.영상에는 지드래곤을 비롯해 영화감독 박찬욱, 전 축구 국가대표 박지성, 아이브 장원영, 셰프 안성재, DJ 페기 구 등이 카메오로 등장했다. 장원영이 "여기 2025 차 좀 빼주세요"라고 외치자, 지드래곤이 비행기를 이동하러 나가고 그 순간 항공기 유도원 복장을 한 이재명 대통령이 나타나 각국의 항공기를 정렬시키는 장면으로 마무리된다.특히 이재명 대통령의 출연은 신우석 감독의 요청으로 성사됐다. 대통령실은 "공항 배경은 CG로 합성됐으며, 혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유적으로 표현한 장면"이라고 설명했다. 신 감독은 "개최국을 대표하는 인물이 꼭 필요했지만 권위적으로 보이고 싶지 않아 주차관리원 역할을 부탁드렸다"며 출연에 대한 감사를 전했다.이번 작품은 이재명 대통령부터 지드래곤, 박찬욱 감독, 박지성, 장원영 등 각 분야를 대표하는 인물들이 한자리에 모였다는 점에서 주목받고 있다. 출연진과 제작진은 모두 무보수로 참여해 국가적 행사에 힘을 보탰다. 지드래곤은 뉴욕 공연 직후 귀국해 촬영을 마치고 곧바로 라스베이거스로 이동했으며, 박찬욱 감독 역시 영화 홍보 일정 중 귀국 시점에 맞춰 촬영에 임한 것으로 알려졌다.외교부는 "이번 영상은 대한민국을 대표하는 혁신 아이콘과 창의적 집단이 함께한 상징적 사례"라며 "'연결과 혁신으로 세계로 나아가는 APEC' 메시지를 확산하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 홍보 영상은 이날부터 TV 광고, 옥외 전광판, 유튜브 등 국내외 채널을 통해 송출된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr