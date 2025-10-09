사진=레인컴퍼니

2004년생 배우 오예주가 내년 방송 예정인 SBS '각성'에서 이준혁과 호흡을 맞춘다고 전해진 데 이어, MBC '찬란한 너의 계절에'에도 캐스팅됐다.2일 비가 설립했고 알려진 소속사 레인컴퍼니는 공식 보도자료를 통해 배우 오예주가 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연을 확정 지었다고 밝혔다.'찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 '찬'(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 '란'(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란'로맨스를 그린 작품이다극 중 오예주는 나나(이미숙 분)의 막내 손녀 '송하담' 역으로 나이는 제일 어리지만 세 자매 중 가장 야무지고 어른스러운 만능 여고생으로 등장한다. 할머니 나나의 속 한 번 썩인 적 없던 하담이 어느 날 툭 내 뱉은 한마디로 나나 하우스에 파란을 불러 일으킬 예정이라는데.다수의 작품 속 탄탄한 연기를 보여준 오예주가 이번엔 만능 여고생 송하담으로 예측불허의 감정선을 어떻게 그려나갈지 기대를 모은다.오예주는 드라마 '갯마을 차차차'에서 배우 신민아 아역으로 데뷔, 깨끗한 마스크와 신인 답지 않은 안정적인 연기로 일찍이 업계의 관심을 받았다. 이후 드라마 '슈룹', '혼례대첩', 발바닥이 뜨거워서', '손해 보기 싫어서', '강남-비사이드', '사랑은 외나무 다리에서', 영화 '댓글부대' 등에 출연, 대중에게 눈도장을 찍으며 라이징스타로 자리매김 했다.'찬란한 너의 계절에'는 내년 상반기 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr