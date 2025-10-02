알파드라이브원(ALD1)/ 사진 제공=웨이크원

제로베이스원에 이어 엠넷 서바이벌 프로그램을 통해 탄생한 신인 보이그룹 'ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1, 알디원)'이 데뷔 전부터 뜨거운 화제성을 자랑했다.알파드라이브원(김건우, 김준서, 이리오, 이상원, 장지아하오, 정상현, 조우안신, 허씬롱)의 공식 소셜미디어 계정의 총 팔로워 수는 개설된 지 일주일도 채 되지 않아 200만명을 돌파했다.멤버들이 처음 함께 연습실에서 촬영한 11초 분량의 영상은 지난 30일 공개 직후 화제를 모으며, 현재 (2일 오전 8시 기준) 1,600만 뷰를 돌파했다. 이어진 챌린지 영상은 공개 직후 1시간 남짓 만에 질주하듯 100만 뷰를 넘어서는 기록을 세웠다.'알파드라이브원'은 아직 데뷔 전임에도 브랜드 가치면에서 두각을 드러내고 있다. 한국기업평판연구소가 발표한 10월 신인 아이돌 그룹 브랜드 평판 조사에서 2위를 기록했다.지난 25일 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 탄생한 알파드라이브원은 전 세계 223개 국가 및 지역 스타 크리에이터의 선택을 받은 그룹이다. 알파드라이브원은 ALPHA(최고를 향한 목표), DRIVE(열정과 추진력), ONE(하나의 팀)을 뜻하며, 무대 위에서 'K-POP 카타르시스'를 선사하겠다는 포부를 담고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr