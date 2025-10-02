사진=텐아시아DB

사진=김나영 유튜브 채널 영상 캡처

사진=김나영 SNS 캡처

방송인 김나영이 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애 4년 만에 결혼을 발표했다. 다만 발표 내용을 담은 유튜브 영상이 갑자기 삭제됐는데, 김나영은 시스템 오류 문제였다며 재업로드 예정이라고 밝혔다.김나영은 1일 자신의 유튜브 채널 '노필터TV'에서 'GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요'라는 제목의 영상으로 결혼 소식을 전했다.영상 속 김나영은 자신의 두 아들 신우, 이준에게 마이큐와의 결혼을 조심스레 알렸다. 김나영은 "우리가 삼촌과 가족이 되는 연습을 계속 했잖나. 진짜 가족이 되면 더 행복하게 지낼 수 있을 것 같다"고 말했다.아이들이 "그럼 새로운 아기 낳냐"라고 묻자 김나영은 "새로운 애기는 못 낳는다"며 웃었다. 김나영이 "삼촌과 엄마가 결혼하는 거 어떠냐. 축하해줄 수 있냐"고 묻자 아이들은 "좋다"고 답했다.김나영은 마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다. 그는 "지난 4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다. 프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다"고 고백했다. 이어 "마이큐가 짧지 않은 시간동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"며 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 용기를 냈다"고 말했다.결혼식은 가족과 친지들만 초대해 작게 진행할 예정이라고 한다. 영상에는 김나영과 아이들, 그리고 마이큐가 함께 보낸 순간들의 모습이 담긴 사진도 여러 장 공개됐다. 2023년 1월 마이큐에게 프러포즈를 받은 김나영은 눈물을 흘리기도 했다.하지만 해당 영상이 돌연 삭제돼 이목이 쏠렸다. 김나영은 SNS를 통해 "오늘 업로드된 콘텐츠는 시스템 오류의 문제로 내일 오전에 다시 점검한 후 재업로드 예정"이라며 "많은 응원과 축하 감사드린다"고 밝혔다.김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해왔다. 김나영과 마이큐는 2021년부터 공개 열애를 해왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr