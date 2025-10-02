사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
방송인 김나영이 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애 4년 만에 결혼을 발표했다. 다만 발표 내용을 담은 유튜브 영상이 갑자기 삭제됐는데, 김나영은 시스템 오류 문제였다며 재업로드 예정이라고 밝혔다.
사진=김나영 유튜브 채널 영상 캡처
사진=김나영 유튜브 채널 영상 캡처
김나영은 1일 자신의 유튜브 채널 '노필터TV'에서 'GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요'라는 제목의 영상으로 결혼 소식을 전했다.

영상 속 김나영은 자신의 두 아들 신우, 이준에게 마이큐와의 결혼을 조심스레 알렸다. 김나영은 "우리가 삼촌과 가족이 되는 연습을 계속 했잖나. 진짜 가족이 되면 더 행복하게 지낼 수 있을 것 같다"고 말했다.

아이들이 "그럼 새로운 아기 낳냐"라고 묻자 김나영은 "새로운 애기는 못 낳는다"며 웃었다. 김나영이 "삼촌과 엄마가 결혼하는 거 어떠냐. 축하해줄 수 있냐"고 묻자 아이들은 "좋다"고 답했다.

김나영은 마이큐와 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다. 그는 "지난 4년 동안 큰 사랑과 신뢰로 제 곁을 지켜준 마이큐와 가족이 되기로 했다. 프러포즈를 받은 지는 꽤 오래됐는데 용기도 나지 않고 두려움이 밀려와서 결정을 미뤄왔다"고 고백했다. 이어 "마이큐가 짧지 않은 시간동안 저와 제 아이들에게 보여줬던 신뢰와 사랑과 헌신이 마음을 움직이게 했다"며 "어제의 일이 오늘의 나를 가로막게 해서는 안 된다는 생각에 용기를 냈다"고 말했다.

결혼식은 가족과 친지들만 초대해 작게 진행할 예정이라고 한다. 영상에는 김나영과 아이들, 그리고 마이큐가 함께 보낸 순간들의 모습이 담긴 사진도 여러 장 공개됐다. 2023년 1월 마이큐에게 프러포즈를 받은 김나영은 눈물을 흘리기도 했다.
사진=김나영 SNS 캡처
사진=김나영 SNS 캡처
하지만 해당 영상이 돌연 삭제돼 이목이 쏠렸다. 김나영은 SNS를 통해 "오늘 업로드된 콘텐츠는 시스템 오류의 문제로 내일 오전에 다시 점검한 후 재업로드 예정"이라며 "많은 응원과 축하 감사드린다"고 밝혔다.

김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해왔다. 김나영과 마이큐는 2021년부터 공개 열애를 해왔다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지