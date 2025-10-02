/사진 = 피네이션

가수 화사(HWASA)가 약 1년 만에 컴백한다.화사 소속사 피네이션은 지난 1일 오후 공식 SNS 채널을 통해 화사 신곡 ‘Good Goodbye’(굿 굿바이) 발매를 알리는 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상에서 화사는 바닷가 모래사장 위에 앉아 미니어처로 제작된 집에 기댄 채 아련하면서도 서정적인 무드를 발산했다.앞서 지난해 9월 발매한 미니 2집 ‘O’(오) 이후 반가운 컴백을 알린 화사는 이번 신곡을 통해 한층 깊어진 음악을 보여줄 계획이다. 중독성 강한 타이틀곡 ‘NA’(나)로 에너제틱한 매력을 발산하며 늦여름을 장식한 그가 올가을에는 어떤 음악으로 리스너를 사로잡을지 궁금하다.화사는 올 한 해 다양한 활동을 펼치며 남다른 행보를 이어왔다. KBS2 ‘나라는 가수 인 스페인’을 통해 독보적인 음색과 테크닉, 가창력을 보여줬고, 북미투어로 현지 팬들과 소통하며 글로벌한 영향력을 입증하기도 했다.한편, 화사의 ‘Good Goodbye’는 오는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr