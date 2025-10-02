‘어쩔수가없다’, 8일 연속 박스오피스 1위[TEN이슈]

‘어쩔수가없다'가 8일 연속 박스오피스 정상에 올랐다.2일 영화진흥위원회 통합전산망 집계에 따르면, 지난 1일 기준 영화 '어쩔수가없다'(감독 박찬욱)가 7만5,264명을 모으며 전체 박스오피스 1위, 누적 관객 130만9,491명을 기록했다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화. '공동경비구역 JSA'(2000) '복수는 나의 것'(2002) '올드보이'(2003) '친절한 금자씨'(2005) '박쥐'(2009) '아가씨'(2016) '헤어질 결심'(2022)을 연출한 '거장' 박찬욱 감독의 신작이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr