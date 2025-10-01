사진제공=KBS2TV '조용필, 이 순간을 영원히'

가수 조용필이 'KBS 뉴스 9'에 출연한다.지난달 30일 KBS2TV 광복 80주년 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히' 싱어롱 시사회가 용산 CGV에서 열렸다. '조용필, 이 순간을 영원히'는 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대다. 지난 9월 6일 진행된 공연은 예매 시작 3분 만에 전석이 매진됐다.이번 대기획은 3부작으로 편성됐다. 10월 3일 '조용필, 이 순간을 영원히-프리퀄', 6일 본 공연, 8일 다큐멘터리 '조용필, 이 순간을 영원히-그날의 기록'이 방송된다.싱어롱 시사회에서는 본 공연 가운데 11곡이 상영됐다. KBS 홈페이지 이벤트를 통해 선정된 약 260명이 참석했으며, 응모 경쟁률은 86대 1이었다.언론간담회에는 한경천 KBS 예능 센터장, 박지영 KBS 대형이벤트단장, 장호서 YPC 음악프로듀서가 참석했다. 한 센터장은 "KBS 예능 PD들이 조용필 선생님을 모시기 위해 10년 넘게 노력했다. 이번 대기획을 성사시킨 것은 영광"이라고 말했다. 박 단장은 "시청자분들이 국보급 아티스트의 무대를 자부심과 함께 즐기길 바란다"고 밝혔다. 장 프로듀서는 "가장 좋은 소리를 안방까지 전달하기 위해 노력을 기울였다"고 설명했다.시사회에서는 '미지의 세계', '못찾겠다 꾀꼬리', '자존심', '그대여', '꿈', '그대 발길이 머무는 곳에', '태양의 눈', '찰나', '청춘시대', '모나리자', '친구여' 등이 상영됐다. 일부 관객은 노래에 맞춰 따라 부르며 현장을 채웠다.조용필은 오는 5일 'KBS 뉴스 9'에 출연해 공연 준비 과정과 소회를 밝힐 예정이다. 그는 K-POP의 글로벌 인기에 대한 의견도 전한다.'조용필, 이 순간을 영원히-프리퀄'은 10월 3일 오후 10시, 본 공연은 6일 오후 7시 20분, '그날의 기록'은 8일 오후 7시 20분 방송된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr