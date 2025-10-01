사진=손연재 SNS

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 럭셔리한 근황을 뽐냈다.손연재는 지난 30일 자신의 인스타그램에 "가을 무드에 딱 맞는 롱샴의 25FW🍂 요즘 촬영하면서 예쁜 곳들 많이 다녀서 해피🍁 가을아 가지마🥹"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 올렸다.공개된 사진들 속에는 손연재가 H라인의 브란운 스커트에 화이트 반소매 상의로 고급진 분위기를 낸 채로 110만원 대의 블랙 핸드백을 착용하고 있는 모습. 앞서 손연재는 결혼기념일 3주년 영상을 자신의 유튜브 채널에 업로드했다가 악세사리부터 옷까지 전부 해외 명품 브랜드 제품들로 치장, 일부 누리꾼들로부터 악플을 받았었다.한편 손연재는 2022년, 9살 연상의 비연예인 금융계 종사자와 결혼해 지난해 2월 아들을 출산했다. 또 2023년 11월 서울 이태원에 위치한 단독주택을 남편과 공동명의로 매매가 72억원에 매입한 것이 알려져 화제를 모았다. 손연재는 은퇴 후 현재 리듬체조 학원을 운영하면서 선수 육성에 힘쓰고 있으며, 최근 유튜브 채널을 개설해 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr