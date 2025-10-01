'응원봉 유사성 논란' QWER 시연, 악플러에 일갈…"더 하세요 나의원동력들아" [TEN이슈]

밴드 QWER이 응원봉 유사성 논란으로 법적 공방에 휘말린 가운데, 멤버 시연이 악성 댓글에 대해 직접 목소리를 냈다.시연은 지난 30일 개인 SNS와 팬 소통 플랫폼을 통해 자신에게 쏟아진 악플을 언급하며 "제 인스타까지 행차하셔서 입에 담을 수 없는 말들 하시는 분들? 더 하세요. 도파민 채워줘서 고맙다. 그럴수록 더 올라가고 싶어진다. 고맙다. 잘자 나의 원동력들아"라고 일갈했다.이어 그는 "할 말은 하고 살아야 해서 미안하다. 또 혼나겠다. 미안해. 그런데 할 말은 해야 됨. 아무리 익명성이 보장되는 사이버라고 하더라도 인간으로 태어난 이상 인간이 같은 인간에게 터무니없고 근거 없는 인신공격은 아니라고 본다"라고 말했다. 그는 "사정이 있겠지, 비틀어진 계기가 있겠지 그럼에도 남에게 휘두르는 것들은 다 본인에게 돌아온다"고 덧붙이며 악플러를 겨냥했다.QWER은 최근 첫 번째 월드투어 '로케이션' 서울 공연 공식 응원봉을 공개했다. 그러나 해당 제품이 그룹 더보이즈가 2021년부터 사용해 온 확성기 형태의 응원봉과 유사하다는 지적이 제기됐다.더보이즈 소속사 원헌드레드는 "해당 사안을 인지한 뒤 QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경 등을 요청했으나 최종적 결론에 이르지 못했다"며 "재발 방지를 위한 법적 절차를 밟겠다"고 밝혔다. 이어 "응원봉 논란에 강력 대응하겠다"고 입장을 전했다.이에 QWER 소속사 쓰리와이코프레이션과 프리즘필터는 "해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중 갑작스럽게 상대 측이 법적 대응을 밝힌 것에 대해 깊은 유감"이라며 "본 응원봉은 변호사와 변리사 등 전문가 검토를 거쳤으며 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인했다"고 반박했다.논란이 확산되자 한국연예제작자협회는 "중립적 입장에서 양 당사자 간 조정·중재, 재발 방지책 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 협회는 "이를 위해 공식 분쟁 조정 플랫폼 구축, 업계 공동 성명, 캠페인 등을 추진하겠다"고 덧붙였다.또 한국연예제작자협회는 "응원봉 디자인 유사성 논란은 단순 모방, 분쟁 차원을 넘어 K-POP 굿즈 문화의 미래와 글로벌 경쟁력에 중요한 울림을 준다"며 "법적 판단뿐 아니라 업계 관행과 팬덤 정체성의 사회적 가치를 균형 있게 고려해야 한다"고 전했다.이어 한국매니지먼트연합도 "해당 이슈에 깊은 유감을 표하며 이로 인한 비방이 점점 도를 지나치고 있다"고 우려를 드러냈다. "디자인의 유사성과 모방 문제는 민감한 사안이다. 지식재산권은 무형 자산인 만큼 경계가 모호할 수 있다. 이럴수록 창의성을 보호하면서도 활용 가능성을 높이기 위해 업계의 합의와 조정이 중요하다. 공정한 조정 절차를 거쳐 협의할 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 강조했다.그러나 QWER은 MD 상품 수령 안내 공지를 발표하며 응원봉 판매를 강행한 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr