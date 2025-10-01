/사진 = 아이유 유튜브

가수 겸 배우 아이유가 최근 체중 증량에 대해 만족감을 나타냈다.30일 아이유의 공식 유튜브 채널에는 'IU TV 지은이 볼살이 제철'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 아이유는 팬밋업을 앞두고 합주 현장을 찾았다. 세션들과 반갑게 인사를 나눈 그는 '빨간 운동화', '네모의 꿈', '이름' 등을 연이어 부르며 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다.연습 도중 마이크 앞에 카메라가 놓여 있는 것을 발견한 아이유는 "이 구도의 의미가 뭐냐"고 물었다. 이에 한 스태프는 "메이크업을 안 했다고 해서 가림막을 친 것"이라고 설명했고, 아이유는 "눈, 코, 입을 완벽히 다 가렸다"며 웃음을 터뜨렸다. 이어 카메라를 거울 삼아 얼굴을 확인하던 그는 "나 얼굴 좀 좋아지지 않았나?"라고 말하며 "살이 쪘다"고 고백했다. 이에 스태프가 "좀 쪄라"라고 받아치자 현장은 웃음바다가 됐다.'뼈말라'(뼈가 보일 정도로 말랐다)의 대명사였던 아이유는 "살이 조금 찌니까 오히려 더 괜찮아진 것 같다. 촬영하면서도 예쁘게 나온다는 얘기를 들었다"며 만족감을 나타냈다.한편, 아이유는 오는 2026년 방송 예정인 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에 출연한다. 작품은 입헌군주제 대한민국을 배경으로, 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 '평민'이라 불만인 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자의 운명을 담은 신분 타파 로맨스를 그린다. 아이유와 함께 변우석, 노상현, 공승연 등이 출연해 기대를 모으고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr