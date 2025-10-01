이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'A급 장영란'

방송인 정가은이 데뷔 초 '송혜교 닮은꼴' 수식어에 대한 속내와 성형 경험을 솔직히 고백했다.1일 공개된 장영란의 채널 'A급 장영란'에는 "절친 장영란도 몰랐던 정가은이 이혼 후 선택한 제2의 인생 (싱글맘, 쓰리잡)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 장영란은 정가은의 데뷔 초 '송혜교 닮은꼴'로 불리며 화제를 모았던 시절에 대해 언급했다. 이에 정가은은 "엄마 뱃속에 태어날 때부터 이 얼굴은 아니었다"고 솔직하게 고백해 웃음을 자아냈다. 또한 그는 닮은꼴에 대해 "그분 (송혜교)에게 죄송할 따름이다"며 겸손한 모습을 보였다.정가은은 장영란에게 "눈 몇 번 수술 했냐"고 물었고, 장영란은 "쌍커풀 수술만 네 번 했다"고 답했다. 자료 화면으로 장영란과 정가은의 과거 학창 시절 사진이 공개돼 이목을 끌었다.장영란의 솔직 고백에 정가은은 "나도 똑같다. 눈만 네 번 했다"고 얘기했고, 이에 장영란은 "나는 자꾸 눈이 쳐진다. (동갑인데) 가은 씨는 눈이 안 쳐졌다"며 부러워했다.한편 정가은은 최근 자신이 운영하고 있는 채널에서 택시 기사로 제2의 인생에 도전한다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그는 2016년 동갑내기 사업가와 결혼한 정가은은 2018년 이혼 후 딸을 홀로 키우고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr