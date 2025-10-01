/사진 = '외노자' 영상 캡처

가수 바비킴이 관객들을 놀라게 만든 깜짝 무대를 성공적으로 마쳤다.지난달 30일 공개된 웹 예능 ‘외노자’의 스페셜 에피소드 ‘이 중 한명은 라인업에 없었습니다’편이 깜짝 공개되면서 구독자들의 반가움을 샀다.바비킴은 ‘두물머리 음악제’의 축하 무대 게스트로 섭외되어 양평을 찾았고, 같은 날 무대에 서게 된 가수 존박, 이적을 만나고는 케미 넘치는 막간 토크쇼까지 펼치며 풍성한 재미를 안겼다.엔딩을 맡게 된 바비킴의 순서가 다가오고, 관객들에게는 그의 출연 소식이 공개되지 않았던 터라 MC의 엔딩 멘트에 사람들은 자리에서 일어나기 시작했지만, 바비킴이 무대에 오르자 예상치 못한 등장에 반가움을 감추지 못했다.바비킴은 ‘Tic Tac Toc’(틱 텍 톡)을 시작으로 ‘사랑..그 놈’까지 열창하는 등 노련한 무대 매너로 무대를 가득 채웠다. 특히 공연이 끝난 후 앵콜 연호가 이어질 정도로 관객들은 뜨거운 반응으로 공연을 즐겼다.이날 관객들에게는 바비킴의 출연 소식이 공개되지 않았던 터라 바비킴의 무대 직전 사람들은 자리에서 일어나기 시작했다. 그러나 바비킴이 무대에 깜짝 등장하자 예상치 못한 등장에 발걸음을 돌리며 반가움을 감추지 못했다.최근 예능에서 맹활약을 펼친 바비킴은 이번 ‘외노자’ 특별편 영상 말미 연말 콘서트 개최를 예고하는 등 본업인 가수로서도 활발한 활동을 이어가며 팬들을 만날 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr