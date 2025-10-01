박성광, 눈에 이상 증세 생겼는데 스케줄 강행 "녹화할 수 있을까"

개그맨 박성광이 좋지 않은 컨디션으로 무대에 오를 예정이라 주변 우려를 자아냈다.박성광은 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 내일 녹화할 수 있어?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속에는 박성광이 녹화 스케줄을 앞두고 헤어 스타일링에 한창인 모습. 그러나 그의 왼쪽 눈에는 다래끼가 난 듯 붉게 변하고 부어 있어 보는 이들을 걱정시켰다.한편 1981년생으로 올해 43세인 박성광은 KBS 개그맨 22기 공채에서 수석으로 발탁됐다. 박성광은 2020년 8월 이솔이와 결혼했다. 두 사람은 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 신혼의 일상을 보인 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr