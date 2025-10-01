배우 현빈, 손예진/사진=아이즈매거진 SNS, 텐아시아 사진 DB

배우 현빈이 팬의 손하트 요청에 악수로 응하는 '하트 철벽'으로 웃음을 자아냈다.지난달 30일 아이즈매거진(eyesmag) 공식 계정에는 "예진핸드 언니 아니면 손 하트 안 해주는 남자... 위트까지 갖춘 완벽한 철벽남 현빈"이라는 글과 함께 현빈의 영상이 게재됐다.영상 속 현빈은 서울에서 열린 영화 '보스'(라희찬 감독) VIP 시사회 포토월에 등장했다. 현장에 있던 한 팬이 반쪽 하트를 만든 채 완성을 요청했으나, 현빈은 이를 이어주지 않고 손을 잡아 악수로 화답했다.이를 본 누리꾼들은 "손하트는 손예진에게만 해준다", "유부남의 정석", "리정혁 윤세리 영원하다", "전세계 유부남 필수 시청" 등 다양한 반응을 보였다. 일부 누리꾼은 "손잡아 달라는 줄 알았던 것 같다", "신식 악수법이라 생각한 듯하다"며 현빈이 팬의 의도를 몰랐을 수 있다는 의견도 남겼다.영상이 화제가 되자 손예진도 직접 댓글을 남겼다. 그는 선글라스를 쓴 얼굴 이모티콘과 엄지척 이모티콘을 올리며 현빈의 '하트 철벽' 영상에 응답했다.현빈과 손예진은 1982년생 동갑내기로 2022년 결혼해 같은 해 아들을 얻었다. 두 사람은 서로의 작품 활동에 VIP 시사회에 참석하며 응원을 이어왔다. 현빈은 지난달 손예진의 복귀작 '어쩔수가없다' VIP 시사회에 참석했고, 손예진은 지난해 12월 현빈 주연작 '하얼빈' 시사회에 자리해 변함없는 지원을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr