'환승연애' 김인하 PD가 섭외 과정을 공개했다.1일 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 티빙 오리지널 '환승연애4' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 이용진, 김예원, 유라와 연출을 맡은 김인하 PD가 참석했다.'환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티다. 헤어진 연인들의 드라마틱한 서사와 획기적인 포맷으로 연애 리얼리티의 새로운 패러다임을 제시하며 '과몰입' 신드롬을 불러일으킨 '환승연애'의 새로운 시리즈다.이날 김인하 PD는 ‘환승연애4’ 출연자 섭외 기준에 대해 "출연자들의 서사가 무엇보다 중요하다. 대중들에게 어떤 공감을 줄 수 있을지를 가장 많이 고민한다"고 입을 열었다.그는 "X커플도 중요하지만 새로운 커플의 탄생 역시 큰 비중을 차지한다. 프로그램의 ‘타임’과 어울릴 수 있는지, 또 다른 출연자들의 이상형과 맞닿는지도 고려해 섭외했다"고 설명했다.이어 김인하 PD는 "지난 시즌에도 DM을 많이 보냈다고 했는데, 이번에도 비슷한 수준이다. 직접 만난 분들만 1000명 이상이고, DM은 거의 전국 모든 분들께 보냈다고 해도 과언이 아니다"라고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr