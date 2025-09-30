투어스/ 사진 제공=플레디스

그룹 TWS(투어스)가 만화 주인공 같은 비주얼을 자랑하며 컴백을 향한 기대감을 높였다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 29일 팀 공식 SNS에 미니 4집 'play hard'(플레이 하드)의 첫 오피셜 포토를 공개했다.'play mode'(플레이 모드) 버전으로 명명된 이 오피셜 포토는 좋아하는 것에 순수하게 몰입하고 싶은 소년의 내면을 드러낸다. 카메라를 응시하는 멤버들의 진지한 표정에서 자유를 갈망하는 마음이 느껴진다.특히 2D 그래픽으로 날개를 표현한 개인컷은 사뭇 비현실적인 느낌을 준다. 뜨겁게 좋아하고 싶은 것이 생기면서 점차 어른이 되어가는 과정을 등에 날개가 생겨난 모습으로 형상화했다. 개성 있는 그래픽 요소와 과감한 스타일링, 여섯 멤버의 타고난 신체 조건이 어우러지며 마치 만화에서 튀어나온 듯한 비주얼을 완성했다.함께 공개된 일러스트 이미지 역시 시선을 사로잡는다. 좋아하는 것에 눈치 보지 않고 뛰어드는 멤버들의 태도를 자유분방한 그림체로 담은 작품으로, TWS의 역동적인 에너지가 느껴진다.TWS의 만화적 비주얼은 이번이 처음은 아니다. 이들은 미니 1집 'Sparkling Blue'(스파클링 블루)에서 한국 만화계 거장인 천계영 작가와 협업, 위버스반(Weverse Albums ver.) 커버 디자인에 만화 '언플러그드 보이' 원화를 삽입했다. 당시 이는 상쾌하고 청량한 음악과 조화를 이뤄 팬들의 설렘을 유발했다.10월 13일 발매되는 미니 4집 'play hard'에는 젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자는 의미를 담았다. 미쳐있는 것에 온 몸과 마음을 쏟는 TWS의 뜨거운 에너지를 만날 수 있다. 앞서 지난 22일 발매된 선공개곡 'Head Shoulders Knees Toes'는 바다, 드기, 도니, 왁씨, 백구영, 위댐보이즈 등 톱 티어 안무가 겸 댄서들이 함께한 고난도 댄스 챌린지로 인기몰이 중이다.이들은 30일 오후 10시 미니 4집 'play hard'의 컴팩트 버전 오피셜 포토를 공개하며 컴백 열기를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr