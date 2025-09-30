배우 고현정이 시간을 역행하는 비주얼을 자랑했다.
고현정은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 손가락 제스처 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들을 순차적으로 올렸다.
사진들 속에는 고현정이 한 의류 브랜드의 여러 옷들을 착용하고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 이때 고현정은 긴 생머리를 내리고 생기 넘치는 미모를 보여 마치 모래시계를 뒤집은 듯 시간을 역행하는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.
고현정은 1989년 미스코리아 선으로 연예계에 발을 들였다. KBS '대추나무 사랑걸렸네'로 본격적인 연기 데뷔를 했고, 1991년 MBC '여명의 눈동자'와 '엄마의 바다'1995년 SBS 드라마로 인지도를 쌓은 후 1995년 당시 64.5%의 시청률을 기록한 '모래시계'를 통해 스타덤에 올랐다.
한편 고현정은 지난 27일 종영한 SBS 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만났다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
