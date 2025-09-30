사진=텐아시아DB

'신빨 토크쇼-귀묘한 이야기' 야구선수 출신 유희관이 자신의 결혼운에 큰 관심을 보였다.30일 방송된 SBS Life '신빨 토크쇼-귀묘한 이야기'(이하 귀묘한 이야기) 27회에는 귀묘객(客)으로 출연한 전 야구선수 유희관이 출연했다.유희관은 무속인들에게 "결혼을 언제 할 수 있을지 궁금하다"라고 질문을 던졌다. 이에 정도암은 "결혼은 한, 두 번 실패해야 하는 사주"라고 말했다. 천지신당은 "지금 썸을 타든지, 현재 좋아하는 여인이 있든지 그렇게 보인다. 결혼운은 42~43세부터 들어온다"라고 자신의 생각을 전했다. 유희관은 무속인들의 이야기에 동공 지진을 할 정도로 당황해 했다.글문도사는 "식구가 늘어나는 수가 내년 2026년부터다. 지금 만약 사귀거나 썸 타는 사람이 있어서 내년까지 계속 연결이 된다면 그 분과 결혼할 수도 있다. 43세까지는 반드시 결혼을 한다"라고 점사했다. 급기야 산신장군은 "(여자친구가)있다면 잡아라"고 조언했다. 유희관은 "무속인 선생님들이 언론사에 있는 줄 알았다. 계속 저한테…"라고 말해 폭소케 했다.유희관은 또 현재 출연 중인 야구 예능 '불꽃야구' 경기 결과에 대해서도 궁금해 했다. 천지신당은 "지금 하고 있는 '불꽃야구'는 분명하게 이길 거다. 유희관도 이기는 데 한 몫 할 것 같다"고 내다봤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr