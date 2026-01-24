[종합] 가수로 먹고 살기 힘든가…이브 멤버, 뜻밖의 근황 "보험설계사로 생업 병행" ('쓰담쓰담')

사진제공=KBS

록밴드 이브 멤버가 보험설계사로 생업을 병행하고 있다고 밝혔다.지난 23일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에는 린, 박재범, 롱샷(LNGSHOT), 이브(EVE), 라포엠(LA POEM)이 출연해 다채로운 무대를 선보였다.린은 이날 자신의 대표곡 ‘...사랑했잖아...’ 무대로 시작했고, MC 십센치(10CM)는 “선배님의 노래는 시간이 흐르지 않는 것 같다”며 경외심을 표했다. 올해로 데뷔 27년 차를 맞이한 ‘발라드 여제’ 린은 2년 전부터 트로트 장르에 도전하고 있음을 밝히며 트로트에 대한 깊은 애정을 드러냈다.린과 십센치는 각자의 음색이 돋보인 주현미의 ‘짝사랑’을 부르며 트로트로 함께 호흡했고, 최근 MZ 사이에서 역주행 흐름을 탄 ‘곰인형’ 듀엣 무대를 펼치며 ‘찰떡 케미’를 입증했다. 이어 린은 엔믹스의 ‘Blue Valentine(블루 발렌타인)’을 어쿠스틱한 버전으로 재해석하며 색다른 매력을 드러내는 등 다양한 모습을 보여줬다. 린의 가장 특별했던 무대는 부를 때마다 눈물이 나서 잘 부르지 않는다는 신곡 ‘사랑했던 전부였던’ 라이브를 방송 최초로 공개했다. 특히 린은 곡 말미에 울컥하며 무대에 깊게 몰입한 모습을 보였다.‘인디 30주년 대기획-인생 음악’ 12번째 게스트로는 대한민국 비주얼 록의 개척자 이브가 출연해 대표곡 ‘I’ll Be There(아윌 비 데어)’를 가창하며 분위기를 들썩이게 했다. 데뷔 초 모습을 함께 감상하던 이브는 “리허설이 끝나고 방송국 복도에서 벌을 서기도 했다”며 당시 파격적인 스타일링 때문에 난감했던 일화를 공개했다. 이브는 “90년대 스모키 화장의 원조”라며 자부심을 드러냈으며 특히 G고릴라는 “저는 결혼할 때도 스모키를 했다”고 고백해 웃음을 자아냈다.이브는 밴드 활동과 함께 생업을 병행하고 있다는 반전 근황을 밝혔다. 특히 기타리스트 박웅은 “현재 지점장을 앞둔 보험설계사”라며 십센치에게 능청스럽게 명함을 건네는가 하면, 인기 애니메이션 ‘또봇’의 성우로 활약했던 이색 이력을 공개해 놀라움을 자아냈다. 이브는 신곡 ‘타임머신’을 소개한 데 이어 최근 영화 ‘하트맨’으로 다시금 주목받은 ‘러버(Lover)’ 무대로 록 페스티벌을 방불케 하는 열기를 완성했다.박재범은 안무, 편곡까지 새롭게 재구성한 ‘Folded(폴디드)’ 무대로 농익은 스웨그를 선보였다. ‘더 시즌즈’ 1호 MC 박재범은 변함없는 입담과 재치로 즐거움을 선사했고, 현 MC 십센치는 “불안하다. 적당히 부탁드린다”며 미묘하게 견제에 나서 웃음을 자아냈다. 박재범은 AI 커버곡으로 화제를 모은 ‘몸매’ 트로트 버전을 직접 가창한 데에 이어 izi의 ‘응급실’을 열창하며 감성 보컬리스트다운 면모를 드러내 감탄을 불러일으켰다.‘박재범 1호 아이돌’ 롱샷도 깜짝 등장해 신인답지 않은 실력으로 눈도장을 찍었다. 오율과 루이는 매력적인 음색이 돋보이는 라이브로 박수갈채를 받았다. 우진은 박재범과의 댄스 실력 비교에 대해 “지금은 제가 더 잘한다”고 자신감을 드러냈고, 즉석에서 배틀을 펼쳐 박재범에 견주는 존재감을 입증했다. 롱샷은 박재범과 ‘좋아(JOAH)’로 스페셜 무대를 꾸몄고, 데뷔곡 ‘Moonwalkin’(문워킨)’으로 패기 넘치는 에너지를 드러냈다. 박재범은 객석에서 ‘겸손해’라고 적힌 스케치북을 들고 롱샷의 무대를 응원해 훈훈함을 자아냈다.크로스오버 그룹 라포엠은 JTBC ‘팬텀싱어3’ 출연 당시 터닝포인트가 됐던 ‘Mademoiselle Hyde(마드모아젤 하이드)’ 무대를 선보이며 좌중을 압도했다. 라포엠은 자신의 포지션을 쉽게 설명하기 위해 바리톤, 테너, 카운트테너 스타일로 십센치의 ‘아메리카노’를 가창해 신선한 매력을 드러냈다. 라포엠은 “저희가 오디션 프로그램에서 만났지만 이미 서로에 대한 소문은 알고 있었다”며 떡잎부터 남달랐던 학창시절의 일화와 인연을 공개했다.이어 정민성은 그룹 씨야에 대해 “처음이자 마지막으로 앨범을 산 가수”라고 밝히며 ‘사랑의 인사’를 자신만의 톤으로 소화했고, 최성훈은 다비치를 향한 팬심을 고백하며 유채훈과 함께 ‘타임캡슐’을 열창했다. 이어 라포엠은 신곡 ‘Meant to Be(멘트 투 비)’ 무대로 긍정적인 메시지를 전달했고, 아이돌 못지 않은 센스 있는 엔딩 포즈를 준비하며 유쾌함까지 선사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr