[공식] 키오프 쥴리, '술집 데이트 의혹'에 결국 법적 대응…소속사 "어떠한 합의·선처 없어"

그룹 키스오브라이프 멤버 쥴리의 사생활 CCTV 유출 의혹과 관련해 소속사가 강경 대응을 예고했다.지난 29일 소속사 S2엔터테인먼트는 "현재 온라인상에서 불법으로 유출 및 유통되고 있는 영상물을 확인했으며, 이미 입장을 밝힌 바 있으나 지속적으로 근거 없는 억측이 확산되고 있어 명확한 입장을 전한다"고 밝혔다.소속사는 "확인되지 않은 루머와 무분별한 추측으로 인해 아티스트의 명예와 인격이 심각하게 훼손되고 있음을 인지하고 있으며 이는 더 이상 간과할 수 없는 수준에 이르렀다"고 설명했다. 이어 "현재 담당 법무법인과 함께 자료를 수집·분석 중이며 허위 사실 유포, 악의적 게시물 작성 및 확산, 인격권 침해 전반에 대해 법적 조치를 준비하고 있다"고 전했다.또한 "이 과정에서 수집된 모든 증거는 법적 절차에 따라 활용될 것이며 어떠한 합의나 선처도 없이 강력히 대응할 것이다. 불법적인 경로를 통한 영상물의 유출 및 유통은 물론, 2차 가해 및 가공 역시 법적 처벌 대상이 될 수 있음을 명확히 말씀드린다"고 덧붙였다.앞서 중국 웨이보를 통해 두 남녀가 술집 룸으로 추정되는 공간에서 스킨십을 나누는 영상이 확산됐다. 일부 누리꾼은 영상 속 인물이 베리베리 강민과 쥴리라고 추측했다.이에 대해 S2엔터테인먼트는 "개인적인 사생활 부분이라 회사에서 답변드릴 내용이 없다"고 신중한 입장을 보였다. 강민의 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트는 "해당 루머는 전혀 사실이 아니며 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적인 허위사실"이라고 선을 그었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr