비, 소아희귀질환 치료비 후원 바자회 동참

가수 비(정지훈)가 소아희귀질환 치료비 후원 행사인 '만나 바자회'에 참여하며 아름다운 동행을 이어간다.지난해 처음 '만나 바자회'와 인연을 맺은 비는 올해도 따뜻한 마음을 보탠다. 그동안 국내외 아동들을 향한 나눔과 후원으로 선한 영향력을 전파해온 비는 이번에도 적극적으로 참여 의사를 전해 훈훈함을 더했다.가수 겸 배우로서 활발한 활동을 이어가고 있는 비는 오는 11월 뉴욕, 로스앤젤레스, 아틀랜타에서 단독 콘서트 'STILL RAINING: ENCORE'를 열고 글로벌 팬들과 만날 예정이며, 데뷔 20년 만에 첫 악역에 도전한 넷플릭스 오리지널 시리즈 '사냥개들' 시즌2의 공개도 앞두고 있다. 비는 바쁜 활동 속에서도 꾸준히 나눔을 실천했다.'소아 희귀질환치료비 후원 만나 바자회'는 2020년도부터 시작해 올해로 6년째를 맞이한 행사로, 수익금 전액을 희귀질환을 앓는 아이들의 치료비로 사용하고 있다. 엔터테인먼트 업계 및 다양한 분야의 종사자들이 합력하고 있는 '만나(manna)'에서 주최하며, 모든 운영은 무료 봉사와 재능기부로 이뤄진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr