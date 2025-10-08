사진=블리츠웨이엔터테인먼트

배우 채종협의 새 프로필이 공개됐다. 그는 2002년 드라마 '겨울연가'로 일본에서 신드롬급 인기를 누렸던 배용준에 이어 큰 사랑을 받으며 '횹사마'라는 별명으로 불리고 있다.지난달 30일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트를 통해 공개된 사진 속 채종협은 한층 짙어진 내공과 그윽해진 분위기를 자아낸다. 올블랙 스타일링으로 시크하고 세련된 카리스마를 드러내는가 하면, 베이지 톤 니트 코디로 따뜻하고 부드러운 무드를 전하며 상반된 매력을 선보였다. 가을 느낌이 가득 배어 있는 이번 프로필은 시크함과 성숙미, 힙한 무드까지 동시에 담아내며 앞으로 펼쳐질 폭넓은 행보에 대한 기대를 높인다.채종협은 최근 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'에 이성경과 함께 주연 캐스팅을 확정 지었다. '찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 '찬'과 스스로를 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 작품이다.극 중 채종협은 세계적인 애니메이션 스튜디오 소속 캐릭터 디자이너 선우찬 역을 맡는다. 찬은 햇살처럼 밝고 유쾌한 이면에 과거 의문의 사고로 인한 깊은 상처를 품고 살아가는 인물이다. 그러나 하란과의 만남을 통해 상상도 못 한 비밀과 마주하며 인생의 새로운 국면을 맞게 된다.그간 채종협은 '우연일까?', 'Eye Love You', '무인도의 디바' 등을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 한국과 일본 양국에서 탄탄한 입지를 다져왔다. '新 로맨스 장인'으로 부상한 채종협은 이번 '찬란한 너의 계절에'에서 로맨스와 미스터리가 교차하는 드라마틱한 서사를 한층 깊어진 내공으로 풀어내며, 시청자들에게 또 한 번의 인생 캐릭터를 안겨줄 예정이다. '찬란한 너의 계절에'는 내년 상반기 방영 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr