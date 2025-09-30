사진제공=CJ ENM, 모호필름

긴장과 유머를 넘나드는 전개의 영화 '어쩔수가없다'가 IMAX를 통해 더욱 압도적인 볼거리를 제공한다.'어쩔수가없다'는 다 이루었다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다.박스오피스 1위를 이어가고 있는 영화 '어쩔수가없다'가 궁금증을 자극하는 IMAX 포스터를 공개했다.최정예 제작진이 참여한 완성도 높은 프로덕션과, 스크린에서 오롯이 경험할 수 있는 독창적인 미장센은 IMAX의 대형 스크린과 선명한 해상도를 통해 더욱 입체적으로 구현될 것이다. 특히 강렬한 몰입감을 자아내는 이야기와 디테일을 담아낸 만큼, 다양한 특별관 포맷으로 경험할 수 있는 영화적 체험에 기대가 모인다.공개된 포스터는 한쪽에는 라텍스 장갑을, 다른 쪽에는 오븐 장갑을 낀 만수의 손을 감각적인 비주얼로 담아냈다. 오븐 장갑에 드러난 총의 윤곽은 재취업 경쟁에 뛰어든 만수가 맞닥뜨릴 긴장감 넘치는 전개를 예고한다.박찬욱 감독의 새 영화 '어쩔수가없다'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr