사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 화려한 일상을 자랑했다.애니는 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "WOMEN'S SUMMER 26"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 애니가 해외 명품 브랜드 Y사로부터 악어 가죽 재질의 지갑을 선물받은 모습. 모친이 국내 유명 백화점 회장인 애니가 이같은 지갑을 선물받아 누리꾼들의 눈길을 끌었다.한편 애니는 신세계 이명희 회장의 손녀로 데뷔 전부터 유명세를 탔다. 그는 우찬과 함께 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다. 올데이 프로젝트는 더블 타이틀곡 '페이머스', '위키드'로 데뷔와 동시에 음원 차트 1위에 오르는 등 괴물 신인으로 주목받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr