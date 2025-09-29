홈 연예가화제 김우빈·수지 포즈 장인 등판...다 이루어질지니 제작발표회 현장 [TV10] 입력 2025.09.29 15:07 수정 2025.09.29 15:07 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 김우빈, 수지가 29일 서울 강남구 조선팰리스 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 제작발표회에 참석했다. 추석을 앞두고 공개되는 '다 이루어질지니(극본 김은숙)'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 장성규, 14년 만에 데뷔 동기와 재회했다…"이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐어" ('하나부터열까지')[종합] 엄지원, ‘연예인 필링’ 라라필 모델로…무자극 필링 트렌드 이끈다 "선생님 귀여워"…호평 쏟아지는 이효리 요가원, 또 '피켓팅'이 문제 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT