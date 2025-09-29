사진=송세라 SNS

Mnet '러브캐처2'에서 박정진과 커플을 맺은 송세라가 결혼 준비에 한창인 근황을 전했다.송세라는 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 송세라가 홀터넥 화이트 웨딩드레스를 착용한 채 거울을 바라보고 있는 모습. 특히 지난달 14일 교제 6년 만에 결혼을 알린 송세라는 발표 한 달 만에 드레스를 고르는 등 속도감 있게 결혼을 준비하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 박정진과 송세라는 지난달 14일 자신들의 유튜브 채널 '세라에게 정진'을 통해 '6년 연애 끝에… 드디어 결혼합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.영상 속에서 두 사람은 "저희 내년 봄에 결혼합니다"라고 발표했다. 박정진은 결혼을 결심한 가장 큰 이유에 대해 "우리는 아이를 가질 계획이 없었다. 그런데 만약 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고, 그러려면 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어지는 거다"라며 결혼 이유를 밝혔다.두 사람은 2019년 8월부터 10월까지 방송된 '러브캐처2'에서 만나 실제 연인으로 발전했다. 이후 유튜브 채널을 개설해 데이트, 커플 여행 등 일상을 공개해왔다. 1991년생인 박정진은 호주 뉴캐슬대학교 금융학과를 졸업한 것으로 알려졌으며, 송세라는 1993년생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr