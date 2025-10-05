사진=텐아시아DB
지난해 4월 종영한 tvN '눈물의 여왕'을 통해 독보적인 인기를 누린 김지원이 생일을 맞아 팬들에게 특별한 시간을 선물한다.

김지원은 10월 17일부터 10월 19일까지 3일간 사운드웨이브 합정점에서 생일 카페 'HAPPY Ji-WONEDAY(해피 지-원데이)'를 열고 팬들을 초대한다.

생일 카페 개최 소식과 함께 공개된 포스터 속 김지원은 민트 컬러 의상에 체리 케이크를 들고 모던하면서도 차분한 분위기를 자아낸다. 'HAPPY Ji-WONEDAY'는 'WONEDAY(원데이/김지원 배우 팬덤명)와 함께 하는 생일 파티'를 테마로 꾸며진다.
2층과 3층을 오가는 다채로운 공간 구성은 물론 방문자 전원에게 알찬 특전과 다양한 이벤트 참여 기회를 제공할 예정이다. 무엇보다 김지원이 적극적으로 참여한 흔적을 생일 카페 곳곳에서 엿볼 수 있어 더욱 기대가 모인다.

생일 카페는 'PLVE(플브)' 앱을 통한 사전 예약제로 운영된다. 사전 예약은 오는 10월 2일 18시 PLVE 앱에서 진행되며, 자세한 내용은 배우 공식 팬카페와 사운드웨이브 홈페이지, PLVE앱에서 확인할 수 있다.

