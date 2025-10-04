이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '필미커플' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '필미커플' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '필미커플' 캡처

가수 류필립과 미나 부부가 시누이 수지 씨와의 관계에 대한 오해를 직접 해명했다.2일 류필립 미나 부부의 채널 '필미커플'에는 "수지누나에 대한 오해 그리고 궁금증을 힘들게 말씀드립니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 류필립은 누나 수지 씨와 최근 제기된 불화설과 관련한 "요즘 왜 수지님이 안 보이냐"는 질문에 이렇게 답했다. 그는 "누나가 힘들고 싫다고 했다. 하기 싫은걸 억지로 시킬 순 없지 않나. 사람은 억지로 하면 안 된다. 80kg까지 뺐다고 건강해 보이고 좋아 보일 수 있는데 행복과는 거리가 멀 수 있다는 생각을 하게 됐다. 많은 분들이 오해를 하셔서 얘기하게 됐다. 그래서 저희가 더이상 진행을 할수없는 상황이 됐다"고 밝혔다.이어 그는 불화설을 부인하며 "그래도 수지 누나가 건강하게 다이어트를 하는 게 저희의 목표였고 건강한 상태까지 갔지 않나. 더 무리해서 70, 60kg까지 빼라는 건 저희의 노예도 아니고. 만족할 수준까지 왔었다고 생각한다. 150kg였을 때 수지 누나를 봤을 때 생명의 위험을 느꼈기 때문에 안전 구간까지는 도와주자고 시작된거였다. '수지 누나를 팽쳤다' 그럴 관계가 아니지 않나. 전폭적인 지원을 해준 사람은 미나 씨가 해준 거고 저는 미나 씨한테 도움을 받은 입장이다. 미나 씨한테 저는 너무너무 감사할 뿐이다"고 설명했다.류필립은 마무리가 조금 아쉬웠다면서 "왜냐면 제 가족을 도와준 거지 않나. 제 입장에서는 정말 좋은 일이라고 생각하고 했는데 결과적으로 그게 좋은 일이 아니었더라. 마무리를 조금 찝찝하긴 한데 '행복하지 않았다, 힘들었다' 이런 말 들으니까 뭐라 할 말이 없더라"고 얘기했다. 또한 수지 씨 근황에 대해 "제가 근황을 물어보면 스트레스 받고 통제하는 것처럼 느낄 거다. 그래서 연락을 못하고 얼굴도 보기 힘들었다'고 전했다.이어 류필립은 "누나가 혼자서 다이어트를 하겠다고 했다. 저는 더 이상 도와주지 않는다. 수지 누나가 도와줄 필요가 없다고 해서 수지 누나에게 대해 언급하지 않는 게 좋을 것 같다. 누나와의 인연을 마무리하게 되었다"며 "행복하게 살라고 했다"고 마무리했다.구독자들과 댓글로 소통한 류필립은 누나와 돈 문제로 관계가 틀어진 게 아니라는 점도 강조했다. 그는 "누나는 아직 따로 광고 들어온 적이 없다. 영상 올라온 수익은 얼마 안 됐고, 그보다 많은 월급을 챙겨줬다. 직장 다니면 다이어트하기 힘드니까. 누나 꿈도 인플루언서라 그렇게 만들어주려고 했고, 누나도 성공하면 꼭 보답하겠다 했다. 미나 씨는 친동생도 누나도 다 도와주고 밀어주고 했고 가족이 열심히 살고 잘되면 그게 행복인 사람이지 돈 욕심 없다. 이렇게 끝나게 돼서 허탈하긴 하다"며 심경을 밝혔다.한편 박수지 씨는 미나의 도움으로 150kg에서 78kg까지 감량하며 많은 관심과 응원을 받았다. 그는 개인 채널 및 필미커플 채널을 통해 살 빠지는 모습을 공유해왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr