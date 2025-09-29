/ 사진 제공: tvN

치킨집 사장 한석규가 시의원 후보로 전격 등판한다.tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’(극본 반기리/ 연출 신경수/ 기획 스튜디오드래곤/ 제작 두프레임) 5회에서는 신사장(한석규 분)이 돌연 시의원 선거에 공식 출마하며 평화롭던 후진 상가에 돌풍을 일으킨다.앞서 신사장은 조필립(배현성 분)과 이시온(이레 분)을 위협한 갱생 불가 양아치 최용민(병헌 분)의 뒤에 그의 아버지이자 시의원인 최웅식(박원상 분)의 권력이 도사리고 있음을 깨닫고 분노를 드러냈다.이후 4선을 노리며 선거를 준비하고 있는 최웅식을 찾아간 신사장은 최용민이 이시온을 폭행하고 조필립의 목숨까지 노린 사실을 거론하며 자진 사퇴를 요구했다. 그러나 아들의 악행에도 그저 미묘한 표정을 지은 최웅식은 쉽사리 물러설 기미를 보이지 않아 긴장감을 일으켰다.이에 신사장이 최웅식, 최용민 부자의 추악한 행위 릴레이에 어떤 식으로 제동을 걸지 궁금증이 높아지는 상황. 그런 가운데 공개된 사진 속에는 별안간 시의원 후보로 출마한 신사장의 선거 운동 현장이 담겨 있어 놀라움을 안긴다.먼저 패기 넘치는 거리 유세 현장이 눈길을 끈다. 신사장이 두 팔을 번쩍 들어 활기 넘치는 에너지를 발산하고 이시온은 해맑은 미소로 신사장의 공약 포스터를 나눠주며 현장을 뜨겁게 달구고 있는 것.여기에 조필립은 시민들을 위해 일하겠다는 신사장의 돌발 선언을 들은 이 상황이 도무지 믿기 어렵다는 듯 선 채로 굳어 있어 웃음을 자아낸다. 혼란스러운 심경이 고스란히 묻어나는 그의 모습은 신사장의 행보가 얼마나 예상을 빗겨간지 실감케 한다.29일 저녁 8시 50분 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’ 5회에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr