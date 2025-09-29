토니안 "완전체 공연 연습하다 실신" 고백…H.O.T. 30주년 앞두고 무슨 일 ('뉴스룸')[종합]

사진=JTBC '뉴스룸'

그룹 H.O.T. 토니안이 완전체 공연 연습 도중 쓰러진 적이 있다고 고백했다.지난 28일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 H.O.T. 멤버 전원이 출연했다. 이날 H.O.T.는 카메라를 향해 "안녕하세요. H.O.T.입니다. 키워주세요"라고 인사하며 오랜만에 모습을 드러냈다. 멤버들은 "저희도 너무 신기하다. 5명이 함께 있는 모습이 감동적이다", "AI 합성 같은 느낌"이라고 소감을 밝혔다.H.O.T.는 내년 30주년을 앞두고 흘러간 세월을 실감한다고 말했다. 장우혁은 "모니터 할 때마다 주름이 생기는 걸 보면서 시간이 정말 많이 흘렀다고 느낀다"고 했다. 하지만 "세월이 흐른 만큼 다른 장점도 생기니까 좋게 받아들이고 있다"고 덧붙였다.가장 애착이 가는 곡으로는 '캔디'를 꼽았다. 장우혁은 "각자의 캐릭터를 확실히 보여준 곡 같다"고 했고, 토니안은 즉석에서 한 소절을 불렀다. 다만 빠른 템포에 문희준이 "호흡이 짧아져서 빨라졌다. 원래 저 정도로 빠르지 않았다"고 지적하자 웃음이 터졌다. 토니안은 "정곡을 찔렀다"고 농담을 건넸다.30주년 공연을 앞둔 연습 과정 이야기도 전했다. 장우혁은 "연습하다 쓰러진 멤버가 있었다"며 토니안을 지목했다. 토니안은 "체력 담당은 여전히 저"라며 웃었다. 그는 "예전엔 다들 비슷했는데 이제는 1~2년 차이도 크게 느껴진다. 그래도 무대에 서는 순간만큼은 예전 에너지를 되찾고 싶다"고 말했다.이재원은 "마음속으로는 다 같이 활동하고 싶었는데 각자 활동을 하다 보니 쉽게 되지 않았다. 이번에 좋은 기회가 생겨 너무 기쁘다"고 했다. 문희준은 "30주년인 내년을 기대하고 있다. 아직 얘기해보지 않았지만 제 바람은 1년에 한 번 정도 공연하는 것"이라고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr