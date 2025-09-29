사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
김우빈이 '다 이루어질지니'를 향한 애정을 표했다.

29일 서울 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.

'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 김은숙 작가의 신작이다.

김우빈은 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령이자 사탄 지니 역을 맡았다. 그는 "익숙한 요술램프라는 소재를 현실 판타지로 풀어냈다. 인간의 본성은 무엇이며, 사랑은 무엇일지, 우정은 무엇일지. 선과 악은 무엇으로 구분될지 얘기한다"라고 설명했다. 또한 "대본이 좋아서 한 신 한 신 보내기 아까울 정도로 글이 좋았다. 작가님이 만들어준 세계관을 잘 만들어보고 싶다느 생각이 강했다"고 출연 이유를 밝혔다.

김우빈은 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "지니는 다양한 면이 있다. 잔인했다가 하찮기도 했다가 귀엽기도 한다. 사람의 모습을 하고 있지만 인간은 아니다. 어딘가 어색하고 리듬이 다르고 남들이 볼 땐 불편해 보이지만 본인은 편하다. 그런 느낌을 주려고 했다"고 설명했다.

'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스에서 공개된다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지