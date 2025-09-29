사진=텐아시아DB

김우빈이 '다 이루어질지니'를 향한 애정을 표했다.29일 서울 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 김은숙 작가의 신작이다.김우빈은 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령이자 사탄 지니 역을 맡았다. 그는 "익숙한 요술램프라는 소재를 현실 판타지로 풀어냈다. 인간의 본성은 무엇이며, 사랑은 무엇일지, 우정은 무엇일지. 선과 악은 무엇으로 구분될지 얘기한다"라고 설명했다. 또한 "대본이 좋아서 한 신 한 신 보내기 아까울 정도로 글이 좋았다. 작가님이 만들어준 세계관을 잘 만들어보고 싶다느 생각이 강했다"고 출연 이유를 밝혔다.김우빈은 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "지니는 다양한 면이 있다. 잔인했다가 하찮기도 했다가 귀엽기도 한다. 사람의 모습을 하고 있지만 인간은 아니다. 어딘가 어색하고 리듬이 다르고 남들이 볼 땐 불편해 보이지만 본인은 편하다. 그런 느낌을 주려고 했다"고 설명했다.'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr