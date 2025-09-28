사진=MBC '신인감독 김연경'

'신인감독' 김연경이 배구 전문가들 냉정한 평가에 표정을 굳혔다.28일 첫 방송된 MBC 새 예능 '신인감독 김연경'에서는 창단 배구팀 '필승 원더독스' 멤버가 공개됐다.이날 김연경은 배구 예능으로 은퇴 후 첫 행보를 보였다. 그는 "배구 육성 시스템이 부족하다. 2부 리그 정착 시급하다"고 말했다.PD는 "목표는 진짜 프로 8구단이다. 2부리그 시스템을 적용해 보자"면서 "꼴찌팀을 1위로 만든 이력이 있잖냐"고 강조했다. 김연경은 "부담 주지 마라. 다 왜 못하는 팀만 갔지?"라면서도 '언더독 전문가'의 자신감을 드러냈다.실력 있지만 기회가 없었던 전 배구선수들이 모였다. '필승 원더독스' 멤버 공개 후 등급별 연봉이 공개되며 선수들의 표정이 굳어졌다.이어 배구 관계자 4인 차상현 전 감독, 이정철 전 국가대표 감독, 김정아 전력분석관, 송현일 배구 전문지 기자가 멤버들과 새 감독 김연경에 대해 냉정하게 평가했다.'선수' 아닌 '감독' 김연경에 대해 이들은 "선수와 지도자는 완전 다르다. 좋은 선수가 꼭 좋은 지도자가 되는 건 아니라는 말도 있잖냐"고 운을 뗐다.특히 차상현 전 감독은 "예능으로 접근하는 거면 착각하는 것 같다. 진짜 지도자인지, 가짜 지도자인지 잘 모르겠다. 정말 진심으로 했으면 좋겠다"고 말했다. '필승 언더독스' 예상 승률에 대해서는 "1, 2승도 쉽지 않다"고 평가했다.전문가들 평가에 김연경은 "우리도 저 전문가들에 대해 이야기를 나누어야 할 것 같다"면서 "가짜 지도자 맞긴 하다. 방송은 안 끼워주나 보다. 나는 진짜가 아니라 가짜라 괜찮다"며 다소 언짢은 기색을 내비쳤다.PD는 "구단주가 나타날 때까지 실력으로 평가받아야 한다"면서 총 7개 팀(프로팀, 실업 우승팀, 대학 우승팀, 여고 우승팀, 일본 고교 우승팀, 프로 준우승팀, 프로 통합우승팀)과 대결을 펼쳐 3패 넘어가면 팀 해체"라고 밝혔다.'필승 언더독스' 첫 상대로는 여고 우승팀 전주 근영여고가 지목됐다.한편, MBC 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경'은 배구계 전설 김연경이 신인 감독으로 구단을 창설하는 과정을 담은 프로그램이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr