'신인감독' 김연경이 배구 전문가들 냉정한 평가에 표정을 굳혔다.
28일 첫 방송된 MBC 새 예능 '신인감독 김연경'에서는 창단 배구팀 '필승 원더독스' 멤버가 공개됐다.
이날 김연경은 배구 예능으로 은퇴 후 첫 행보를 보였다. 그는 "배구 육성 시스템이 부족하다. 2부 리그 정착 시급하다"고 말했다.
PD는 "목표는 진짜 프로 8구단이다. 2부리그 시스템을 적용해 보자"면서 "꼴찌팀을 1위로 만든 이력이 있잖냐"고 강조했다. 김연경은 "부담 주지 마라. 다 왜 못하는 팀만 갔지?"라면서도 '언더독 전문가'의 자신감을 드러냈다. 실력 있지만 기회가 없었던 전 배구선수들이 모였다. '필승 원더독스' 멤버 공개 후 등급별 연봉이 공개되며 선수들의 표정이 굳어졌다.
이어 배구 관계자 4인 차상현 전 감독, 이정철 전 국가대표 감독, 김정아 전력분석관, 송현일 배구 전문지 기자가 멤버들과 새 감독 김연경에 대해 냉정하게 평가했다.
'선수' 아닌 '감독' 김연경에 대해 이들은 "선수와 지도자는 완전 다르다. 좋은 선수가 꼭 좋은 지도자가 되는 건 아니라는 말도 있잖냐"고 운을 뗐다. 특히 차상현 전 감독은 "예능으로 접근하는 거면 착각하는 것 같다. 진짜 지도자인지, 가짜 지도자인지 잘 모르겠다. 정말 진심으로 했으면 좋겠다"고 말했다. '필승 언더독스' 예상 승률에 대해서는 "1, 2승도 쉽지 않다"고 평가했다.
전문가들 평가에 김연경은 "우리도 저 전문가들에 대해 이야기를 나누어야 할 것 같다"면서 "가짜 지도자 맞긴 하다. 방송은 안 끼워주나 보다. 나는 진짜가 아니라 가짜라 괜찮다"며 다소 언짢은 기색을 내비쳤다. PD는 "구단주가 나타날 때까지 실력으로 평가받아야 한다"면서 총 7개 팀(프로팀, 실업 우승팀, 대학 우승팀, 여고 우승팀, 일본 고교 우승팀, 프로 준우승팀, 프로 통합우승팀)과 대결을 펼쳐 3패 넘어가면 팀 해체"라고 밝혔다.
'필승 언더독스' 첫 상대로는 여고 우승팀 전주 근영여고가 지목됐다.
한편, MBC 새 예능 프로그램 '신인감독 김연경'은 배구계 전설 김연경이 신인 감독으로 구단을 창설하는 과정을 담은 프로그램이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
