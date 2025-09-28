사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나의 AI로 만든 것 같은 미모가 눈길을 끈다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 물개 이모지가 담긴 멘트와 명품 브랜드명을 해시태그 해 사진을 공개했다.사진 속 카리나는 메이크업 의자에서 또렷한 아이라인과 장밋빛 치크로 분위기를 끌어올리며 뷰티 스태프의 손길을 집중적으로 받는다. 화이트 슬리브리스와 얇은 주얼리로 담백한 무드를 잡아 얼굴선과 큰 눈매가 더 또렷해졌다.야외 테라스에서는 블랙 재킷과 하이웨이스트 그레이 팬츠로 시크함을 더하고, 햇살을 정면으로 받으며 살짝 고개를 돌린 포즈로 조각 같은 옆선을 드러낸다. 클로즈업 컷에서는 잔머리까지 정돈된 헤어와 반짝이는 피부결이 돋보여 화면을 가득 채운다.이를 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "오늘도 예뻐" "화이팅" "진짜 귀여워" "제일 사랑해요" 등 호응이 이어졌다.카리나는 2000년생으로 25세다. 한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 지난 6월 27일에 싱글 1집 'Dirty Work'를 발매했으며 8월 도쿄돔에서 열리는 '2025 SM타운 라이브' 공연에 참여했다. 또 에스파는 최근 여섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Rich Man'을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr