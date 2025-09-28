배드빌런/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 배드빌런이 강렬한 힐 퍼포먼스로 가을 한강 변을 달궜다.배드빌런(BADVILLAIN·클로이 영, 켈리, 엠마, 빈, 윤서, 이나, 휴이)이 28일 서울 난지한강공원에서 열린 '2025 ATA 페스티벌' 무대에 올랐다. 이날 배드빌런은 "ATA 페스티벌 무대에 설 수 있어 영광이다. 열심히 준비한 무대를 잘 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.배드빌런은 퍼포먼스에 강점이 있는 그룹이다. 이달 발매된 'THRILLER'(스릴러)의 안무에서는 힐 퍼포먼스가 두드러진다. 엠마는 "안무 제작에 참여했다. 멤버들의 강점인 선들을 살리려고 노력했다. 멤버들이 습득력이 빠른 편이라 수월하게 진행했다"고 말했다.멤버들은 "힐 퍼포먼스는 처음이라 첫 안무 레슨 때는 갓 태어난 기린처럼 정말 어색했다. 지금은 많이 연습하고 성장해서 오늘 아타에서 멋지게 잘 보여줄 수 있다"고 전했다.어느덧 데뷔 2년 차를 맞은 배드빌런. 1년 이상 활동하며 가장 많이 성장한 건 무대에 섰을 때 샘솟는 자신감이라고. 배드빌런은 "데뷔 초에는 떨고 긴장도 했는데 많은 무대를 경험하고 나니까 더 자신감이 생겼다"고 말했다.배드빌런은 지난 15일 신곡을 발매하며 가요계에 컴백했다. 'THRILLER'(스릴러)는 미니멀한 트랙과 캐치한 멜로디 위에 거침없는 플로우와 위트 있는 가사가 어우러진 힙합 댄스 곡이다. 글로벌 퍼포먼스 디렉터 카니(Kany)가 총괄하고 멤버 엠마가 일부 안무를 만드는 데 참여했다. 힐 퍼포먼스와 다리 찢기 안무 등 고난도 동작이 보는 재미를 줘 글로벌 팬들을 사로잡았다.지난 27일 막을 올린 ATA 페스티벌은 이날까지 이어진다. ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연했다. 행사 둘째 날에는 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 출동한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr