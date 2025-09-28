사진=조준원 텐아시아 기자

사진=조준원 텐아시아 기자

사진=조준원 텐아시아 기자

그룹 배드빌런이 "다음 해에도 'ATA페스티벌'에 꼭 불러주세요"라며 웃어 보였다.28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 김재중이다. 더보이즈와 투어스가 서브 헤드라이너로 나선다. 하성운, 크래비티, 큐더블유이알, 피프티피프티, 82메이저, 유니스 등도 이날 무대에 오른다배드빌런은 'BADVILLAIN(배드빌런)'으로 오프닝 무대를 꾸몄다. 궂은 날씨에도 열정적으로 무대를 선보이며 관객들의 호응을 이끌어냈다.첫 무대가 끝난 뒤 윤서는 "다음으로 들려드릴 곡은 저희가 조금 숨을 돌릴 수 있는 노래다. 힙합을 베이스로 한 곡 '숨(ZOOM)'이다. 한강에 잘 어울리는 곡이니까 꼭 같이 즐겨주셨으면 좋겠다"고 말했다.'숨(ZOOM)' 무대를 마친 뒤 이나는 "다음으로는 두 곡을 연달아 불러드릴 거다. 'HURRICANE(허리케인)'과 '+82'다"라고 설명했다. 엠마는 "우리 다 함께 흐린 날씨를 햇빛으로 만들어보자"고 외쳤다. 이어 클로이는'HURRICANE(허리케인)'의 한 소절을 무반주로 부르며 분위기를 띄웠다.마지막 무대를 앞두고 엠마는 "한강에서 여러분과 함께할 수 있어서 영광이었다"고 말했다. 윤서는 "다음 해에도 'ATA페스티벌' 무대에 오르고 싶다. 꼭 불러달라. 마지막 무대만을 남겨두고 있는데 끝까지 함께 즐겨주시면 좋겠다"며 웃어 보였다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 세대를 아우르는 아티스트들이 총출동한 가운데 행사 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임이 무대에 올랐다.'ATA 페스티벌'이 개최되는 난지한강공원은 DMC(디지털미디어시티역) 인근에서 공연장까지 오가는 무료 셔틀버스도 있어 방문이 수월하다. 버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다. 버스를 통해 DMC 2번과 8번 출구 사이 새누리 어린이 공원과 공연장 티켓존 인근까지 한 번에 이동할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr