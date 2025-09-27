이미지 크게보기 사진 = tvN '폭군의 셰프'

연지영(임윤아 분)이 이헌(이채민 분)에게 진심을 고백했다.27일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 11회에서는 이채민이 어머니의 죽음의 진실을 알게 되면서 분노하는 장면이 그려졌다.이헌은 인주대왕대비(서이숙 분)의 진찬연에서 어머니가 숨진 배경에 얽힌 사초를 확인했고, 분노를 참지 못한 채 칼을 뽑아들었다. 극적 긴장감이 최고조에 달한 순간, 연지영이 이헌을 막아섰다.이때 외조모는 이헌에게 "마마님은 사약을 마시고 피를 토하면서 하늘을 향해 부르짖었다. 아드님께서 어미의 원통함을 풀어달라. 그리 부르짖으시고 절명하셨다"라고 전해 이헌의 마음을 무너지게 했다.연지영은 "전하, 할머니 말씀대로 어머니께선 절대로 전하가 칼을 빼드는 걸 원치 않으실 거다"라고 만류했다. 하지만 이헌은 "정녕 네가 죽고 싶은 거냐. 너와는 상관없는 일이다"라며 칼을 빼들고 단상으로 향했다.필사적으로 이헌을 품에 안고 연지영은 "제발 멈춰라. 상관있다. 내가 전하를 연모하니까"라고 말하며 이헌의 분노를 진정시키려 했고, 이채민은 잠시 멈춰 서서 감정을 가라앉히고 칼을 내려놓았다.결국 이헌은 누구도 죽이지 않았고, 무릎을 꿇고 오열했다. 이후 격한 감정을 추스리고 이헌은 연지영과 함께 서로의 마음을 확인했다. 하지만 연지영은 제산대군(최귀화 분) 일행에 납치를 당할 뻔했고, 이헌은 또한 임송재(오의식 분)를 구하려다가 제산대군의 미리 꾸며놓은 덫에 걸려들어 앞으로의 극의 긴장감을 고조시켰다.한편, '폭군의 셰프'는 '망운록'이라는 책의 글귀를 읽고 하루아침에 조선 시대로 떨어진 프렌치 셰프 연지영(임윤아 분)이 최악의 폭군이자 최고의 미식가인 왕 이헌(이채민 분)을 만나며 벌어지는 타임슬립 판타지 서바이벌 로맨스다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr