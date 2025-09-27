이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

방송인 유재석이 배우 수지와 같은 체육관에 다닌다며 서로 다른 운동 스타일을 공개했다.27일 '뜬뜬' 채널에는 수지, 김우빈이 출연한 '핑계고' 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 유재석은 수지와 같은 체육관을 다닌다며 "요즘 왜 체육관 안 나왔냐"고 물었다. 이에 수지는 "운동해야 되는데 바빠서 못 갔다. 다음 작품도 촬영 중이고, 해외 일정도 많다"고 이유를 설명했다. 이를 들은 유재석이 "그래서 못 왔구나"고 공감하자, 수지는 바로 "네"라고 즉답해 웃음을 자아냈다.운동 스타일에 대해 묻자 유재석은 "수지 구석에서 사부작사부작 모자 눌러쓰고 마스크 쓰고 열심히 한다. 누군지 처음에는 못 알아본다"며 "조용히 와서 인사하고 간다"고 말했다.수지는 "조용히 가서 (유재석에게) 인사드린다. 여기저기서 운동하시는 것 같다"고 유재석의 운동 스타일을 언급했고, 유재석도 "나는 활개를 치고 다니는 스타일이다. 운동 스타일이 (수지와) 정반대다"고 덧붙였다.이어 김우빈도 운동 스타일을 밝혔다. 그는 "동네에서 운동한다. 혼자 운동한지 10년 됐다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.한편 수지, 김우빈은 오는 10월 3일 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr