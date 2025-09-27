이미지 크게보기 사진 = tvN '폭군의 셰프'

이미지 크게보기 사진 = tvN '폭군의 셰프'

연지영(임윤아 분)이 이헌(이채민 분)에 청혼을 거절했다.27일 방송된 tvN '폭군의 셰프'에서는 청혼을 거절한 연지영에게 이헌이 자신의 변함없는 마음을 고백하는 모습이 그려졌다.연지영은 이헌에게 청혼을 받고 이헌의 눈빛을 차마 쳐다보지 못하고 피했다. 그는 "저는 이 시대 사람이 아니라, 떠나야 한다. 제가 살던 그곳엔 하나뿐인 아빠랑 평생 애써 왔던 저만의 일이 있다. 그걸 버리고 새로운 삶을 산다는 건 자신이 없다"라며 청혼을 거절한 이유를 밝혔다.이헌은 "그래, 네 뜻을 잘 알았다. 정녕 돌아가야만 한다면 약조하거라. 어느 날 갑자기 이곳에 왔던 것처럼 다시 내 곁에 돌아온다고"라며 연지영에게 돌아오라고 당부했다.연지영이 "만약 못 돌아오면 어떻게 하냐"고 묻자 이헌은 "못 돌아온다면 내가 널 찾으마"라고 절절한 고백을 했다. 이에 연지영은 "그냥 제가 돌아오겠다 전하"라고 약속했다.이헌에 대한 진심을 차마 말하지 못한 연지영은 "제발 그렇게 웃지 마요. 내가 당신을 잊고 돌아갈 수 있도록, 내 마음속에 부는 이 거센 바람이 잠잠해지도록. 제발"라며 속으로 되뇌였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr