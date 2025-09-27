텐아시아 DB

사진 제공 | 어디로 튈지 몰라

김대호가 ‘전완근 벌크업’ 비결을 공개한다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 ‘어디로 튈지 몰라(이하 ‘어튈라’)는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다.오는 28일 방송에서 김대호는 맛깔난 게장 먹방으로 ‘먹기 위해 산다’를 몸소 입증한다. 이날 김대호의 먹부심을 자극한 것은 군침 도는 비주얼로 등장한 게장 한 접시. 김대호는 게장이 나오기가 무섭게 소매를 걷고 힘줄이 불끈 솟을 정도로 게장 살을 쭉쭉 짜내더니 “이러려고 운동하는 거야”라며 숨겨왔던 전완근을 뽐낸다.이어 김대호가 생계형 운동을 방불케 하는 폭풍 게장 먹방을 시전하자, 안재현은 “가장 섹시한 팔뚝이야”라며 눈을 떼지 못한다. 여기에 김대호가 맛깔난 게장 비빔밥 조합까지 전수한다.이때 김대호가 친근감 100% 동네 형 매력을 뽐낸다고 해 궁금증을 자극한다. 사연인즉슨, 막내 조나단이 “우리 동네에 재현이 형 같은 형은 없는데, 대호 형은 많아”라며 장난기를 발동하자 김대호가 맞장구를 치고 나선 것. 김대호는 "맨날 아침에 반바지 입고 슬리퍼 신고”라며 스스럼없이 동네 OOTD(Outfit Of The Day)를 공개한다. 조나단이 “마트에서 만나는 형 아니냐”라며 거들자 “손에는 맨날 막걸리랑 소주 있고”라며 한 술 더 떠 웃음보를 터뜨린다고.한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 ‘어디로 튈지 몰라’는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr