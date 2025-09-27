/ 사진=조준원 기자

가수 김재중이 프로듀싱한 그룹 세이마이네임(SAY MY NAME)이 즉석 오행시와 깜짝 애교로 분위기를 끌어올렸다.27일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나선다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등 아티스트들이 출연한다.이날 세이마이네임은 페스티벌의 첫 라인업으로 무대에 올라 'iLY', 'ShaLala', 'He Told Me', '8llowme' 등을 열창했다.세이마이네임은 "행복한 주말을 여러분들과 함께할 수 있어서 너무 기쁘다"라며 첫 인사를 건넸다. 무대 중간에는 스페셜 미션으로 'iLY' 오행시와 즉석 애교를 선보였다.세이마이네임은 즉석에서 'iLY'(아이 러브 유)의 오행시를 완성해 관객들의 환호를 이끌었다. "아 이럴 수가, '이'렇게 많은 분들이 '러'브러브 사랑이 넘치도록 응원을 해주다니 '브'브이, '유'유 아이러브유"라며 재치 있게 오행시를 완성한 것. 이어 깜짝 애교까지 선보이며 분위기를 달궜다.마지막으로 세이마이네임은 "마지막까지 좋은 하루가 되셨으면 좋겠다"며 아쉬움을 전한 뒤 '8llowme'로 무대를 마무리했다.한편, 'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 둘째 날인 28일에는 헤드라이너 김재중을 포함해 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 무대를 꾸민다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr