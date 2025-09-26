가수 엘루이/사진제공=매직스트로베리사운드

가수 엘루이(Ellui)가 매직스트로베리사운드와 전속계약을 체결했다.매직스트로베리사운드는 지난 25일 "엘루이와 최근 전속계약을 맺었다. 투명한 목소리로 맑은 공기 속 반짝이는 에너지처럼 곡을 채우는 감각적인 아티스트 엘루이의 새로운 출발에 많은 응원 부탁드린다"고 밝혔다.엘루이는 2022년 디지털 싱글 'Off my mind'로 데뷔해 R&B 장르를 기반으로 한 청량한 보컬과 솔직한 감성으로 주목받았다.엘루이는 오는 30일 신곡 'Me, Myself & I'를 발매한다. 이번 곡은 매직스트로베리사운드 합류 후 처음 선보이는 싱글로, 향후 음악 활동의 방향을 보여주는 출발점이 될 전망이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr