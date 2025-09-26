QWER/ 사진=텐아시아 사진 DB

밴드 QWER이 응원봉 유사성 논란에 입장을 밝혔다.25일 QWER(큐더블유이알·쵸단, 마젠타, 히나, 시연)의 소속사 쓰리와이코프레이션, 프리즘필터는 공식 팬카페를 통해 "최근 발매된 QWER 공식 응원봉은 디자인적으로나 저작권상 어떠한 문제도 없다는 것을 말씀드린다"고 말했다.이어 "당사는 본 응원봉과 관련하여 변호사와 변리사 등 관련 전문가들의 검토와 의견을 수차례에 걸쳐 받았으며, 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인받았다. 해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중, 갑작스럽게 상대측이 법적 대응 방침을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 했다.더불어 "당사는 이번 일을 계기로 다양한 의견에 귀를 기울이고 있으며, 향후 아티스트와 팬 여러분께 더 나은 모습을 보여 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다"고 덧붙였다.QWER은 첫 월드투어 'ROCKATION'(록네이션) 서울 공연을 앞두고 공식 응원봉 디자인을 선보였다. 확성기 디자인의 응원봉이 더보이즈 응원봉과 유사하다는 의견이 제기됐고, 결국 팬덤 갈등으로 번졌다.최근 불거진 응원봉 유사성 논란 관련하여 안내드립니다.안녕하세요. 쓰리와이코프레이션, 프리즘필터는 최근 발매된 QWER 공식 응원봉과 관련해 제기된 유사성 논란에 대한 당사의 입장을 아래와 같이 밝힙니다.우선 최근 발매된 QWER 공식 응원봉은 디자인적으로나 저작권상 어떠한 문제도 없다는 것을 말씀드립니다.당사는 본 응원봉과 관련하여 변호사와 변리사 등 관련 전문가들의 검토와 의견을 수차례에 걸쳐 받았으며, 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인받았습니다.그럼에도 불구하고, 해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중, 갑작스럽게 상대측이 법적 대응 방침을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표합니다.당사는 이번 일을 계기로 다양한 의견에 귀를 기울이고 있으며, 향후 아티스트와 팬 여러분께 더 나은 모습을 보여 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.언제나 QWER과 함께해 주시는 바위게 여러분들의 관심과 성원에 감사드리며, 앞으로도 아티스트와 팬 여러분들의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr