[공식] '48세' 장민호, 생애 첫 기쁜 소식 전했다…숙박 플랫폼 손 잡고 日 패키지 여행 ('같이어때')

사진제공=JTBC

'여행! 같이 어때?'는 가수 장민호가 생애 첫 패키지 여행에 참여해 그동안 몰랐던 패키지의 진가를 직접 찾고 느껴보는 리얼리티 여행 예능 프로그램이다. 숙박 플랫폼 '여기어때'와 JTBC 제작진이 합심해 제작했다.장민호는 '여기어때'가 각 테마별 전문 스타가이드들과 함께 만든 새로운 패키지 여행 '가이드팩'에 참여한다. 그는 사케부터 트레킹, 카페, 무비, 테마파크까지 다섯 가지 테마로 된 패키지 여행 중 카페 투어를 선택해 눈길을 끈다.장민호는 스타가이드는 물론, 매니저 등 패키지 여행객들과 함께 2박 3일 동안 도쿄 이곳저곳을 누비며 찐친 케미를 선보인다.바리스타 출신 가이드가 추천하는 도쿄 유명 관광지 옆 카페부터, SNS 핫 스팟까지 섭렵하며 여행의 재미를 만끽했다는 후문이다.'여행! 같이 어때?'는 9월 26일과 10월 3일 오후 6시 JTBC 엔터테인먼트 유튜브 채널을 통해 공개된다. 10월 11일 오전 10시 50분에는 추석 연휴를 맞아 JTBC 채널에서 풀 버전이 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr