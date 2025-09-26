[공식] '48세' 장민호, 생애 첫 기쁜 소식 전했다…숙박 플랫폼 손 잡고 日 패키지 여행 ('같이어때')

'여행! 같이 어때?'는 가수 장민호가 생애 첫 패키지 여행에 참여해 그동안 몰랐던 패키지의 진가를 직접 찾고 느껴보는 리얼리티 여행 예능 프로그램이다. 숙박 플랫폼 '여기어때'와 JTBC 제작진이 합심해 제작했다.
장민호는 '여기어때'가 각 테마별 전문 스타가이드들과 함께 만든 새로운 패키지 여행 '가이드팩'에 참여한다. 그는 사케부터 트레킹, 카페, 무비, 테마파크까지 다섯 가지 테마로 된 패키지 여행 중 카페 투어를 선택해 눈길을 끈다. 장민호는 스타가이드는 물론, 매니저 등 패키지 여행객들과 함께 2박 3일 동안 도쿄 이곳저곳을 누비며 찐친 케미를 선보인다.
바리스타 출신 가이드가 추천하는 도쿄 유명 관광지 옆 카페부터, SNS 핫 스팟까지 섭렵하며 여행의 재미를 만끽했다는 후문이다.
'여행! 같이 어때?'는 9월 26일과 10월 3일 오후 6시 JTBC 엔터테인먼트 유튜브 채널을 통해 공개된다. 10월 11일 오전 10시 50분에는 추석 연휴를 맞아 JTBC 채널에서 풀 버전이 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
